Vela Token (VELA) Informatie Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team's ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem. Officiële website: https://www.vela.exchange/ Whitepaper: https://www.vela.exchange/whitepaper.pdf

Vela Token (VELA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vela Token (VELA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 42.33K $ 42.33K $ 42.33K Totale voorraad: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Circulerende voorraad: $ 16.81M $ 16.81M $ 16.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 88.12K $ 88.12K $ 88.12K Hoogste ooit: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00251773 $ 0.00251773 $ 0.00251773 Meer informatie over Vela Token (VELA) prijs

Vela Token (VELA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vela Token (VELA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VELA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VELA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VELA begrijpt, kun je de live prijs van VELA token verkennen!

Prijsvoorspelling van VELA Wil je weten waar je VELA naartoe gaat? Onze VELA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VELA token!

