Veil Token (VEIL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.103985 $ 0.103985 $ 0.103985 24u laag $ 0.143566 $ 0.143566 $ 0.143566 24u hoog 24u laag $ 0.103985$ 0.103985 $ 0.103985 24u hoog $ 0.143566$ 0.143566 $ 0.143566 Hoogste prijs ooit $ 0.310953$ 0.310953 $ 0.310953 Laagste prijs $ 0.02251824$ 0.02251824 $ 0.02251824 Prijswijziging (1u) +0.31% Prijswijziging (1D) +0.34% Prijswijziging (7D) -6.70% Prijswijziging (7D) -6.70%

Veil Token (VEIL) real-time prijs is $0.124816. De afgelopen 24 uur werd er VEIL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.103985 en een hoogtepunt van $ 0.143566, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VEIL hoogste prijs aller tijden is $ 0.310953, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02251824 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VEIL met +0.31% veranderd in het afgelopen uur, +0.34% in de afgelopen 24 uur en -6.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Veil Token (VEIL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.50M$ 8.50M $ 8.50M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad 68.05M 68.05M 68.05M Totale voorraad 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

De huidige marktkapitalisatie van Veil Token is $ 8.50M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VEIL is 68.05M, met een totale voorraad van 79999999.93845622. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.00M.