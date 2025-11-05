BeursDEX+
De live Veil Token prijs vandaag is 0.124816 USD. Volg realtime VEIL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VEIL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 VEIL naar USD live prijs:

$0.124955
$0.124955
Veil Token (VEIL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:04:44 (UTC+8)

Veil Token (VEIL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.103985
$ 0.103985
24u laag
$ 0.143566
$ 0.143566
24u hoog

$ 0.103985
$ 0.103985

$ 0.143566
$ 0.143566

$ 0.310953
$ 0.310953

$ 0.02251824
$ 0.02251824

+0.31%

+0.34%

-6.70%

-6.70%

Veil Token (VEIL) real-time prijs is $0.124816. De afgelopen 24 uur werd er VEIL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.103985 en een hoogtepunt van $ 0.143566, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VEIL hoogste prijs aller tijden is $ 0.310953, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02251824 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VEIL met +0.31% veranderd in het afgelopen uur, +0.34% in de afgelopen 24 uur en -6.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Veil Token (VEIL) Marktinformatie

$ 8.50M
$ 8.50M

--
----

$ 10.00M
$ 10.00M

68.05M
68.05M

79,999,999.93845622
79,999,999.93845622

De huidige marktkapitalisatie van Veil Token is $ 8.50M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VEIL is 68.05M, met een totale voorraad van 79999999.93845622. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.00M.

Veil Token (VEIL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Veil Token naar USD $ +0.00042461.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Veil Token naar USD $ +0.1634196167.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Veil Token naar USD $ +0.1182128965.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Veil Token naar USD $ +0.00379976068451421.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00042461+0.34%
30 dagen$ +0.1634196167+130.93%
60 dagen$ +0.1182128965+94.71%
90 dagen$ +0.00379976068451421+3.14%

Wat is Veil Token (VEIL)?

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Veil Token (VEIL) hulpbron

Officiële website

Veil Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Veil Token (VEIL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Veil Token (VEIL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Veil Token te bekijken.

Bekijk nu de Veil Token prijsvoorspelling !

VEIL naar lokale valuta's

Veil Token (VEIL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Veil Token (VEIL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VEIL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Veil Token (VEIL)

Hoeveel is Veil Token (VEIL) vandaag waard?
De live VEIL prijs in USD is 0.124816 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VEIL naar USD prijs?
De huidige prijs van VEIL naar USD is $ 0.124816. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Veil Token?
De marktkapitalisatie van VEIL is $ 8.50M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VEIL?
De circulerende voorraad van VEIL is 68.05M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VEIL?
VEIL bereikte een ATH-prijs van 0.310953 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VEIL?
VEIL zag een ATL-prijs van 0.02251824 USD.
Wat is het handelsvolume van VEIL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VEIL is -- USD.
Zal VEIL dit jaar hoger gaan?
VEIL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VEIL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Veil Token (VEIL) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

