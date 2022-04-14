Vegas (VEGAS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Vegas (VEGAS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Vegas (VEGAS) Informatie Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform. Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants. Officiële website: https://vegas-hl.com/

Vegas (VEGAS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vegas (VEGAS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Totale voorraad: $ 9.95M $ 9.95M $ 9.95M Circulerende voorraad: $ 9.95M $ 9.95M $ 9.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Hoogste ooit: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Laagste ooit: $ 0.0090571 $ 0.0090571 $ 0.0090571 Huidige prijs: $ 0.16105 $ 0.16105 $ 0.16105 Meer informatie over Vegas (VEGAS) prijs

Vegas (VEGAS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vegas (VEGAS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VEGAS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VEGAS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VEGAS begrijpt, kun je de live prijs van VEGAS token verkennen!

Prijsvoorspelling van VEGAS

