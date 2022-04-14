VedoraAI (VED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VedoraAI (VED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VedoraAI (VED) Informatie Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies. Officiële website: https://vedora.ai/ Whitepaper: https://docs.vedora.ai/ Koop nu VED!

VedoraAI (VED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VedoraAI (VED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.67M $ 24.67M $ 24.67M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 85.95M $ 85.95M $ 85.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.70M $ 28.70M $ 28.70M Hoogste ooit: $ 0.484201 $ 0.484201 $ 0.484201 Laagste ooit: $ 0.00602294 $ 0.00602294 $ 0.00602294 Huidige prijs: $ 0.287026 $ 0.287026 $ 0.287026 Meer informatie over VedoraAI (VED) prijs

VedoraAI (VED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VedoraAI (VED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VED begrijpt, kun je de live prijs van VED token verkennen!

Prijsvoorspelling van VED Wil je weten waar je VED naartoe gaat? Onze VED prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VED token!

