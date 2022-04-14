Vector Finance (VTX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Vector Finance (VTX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: - Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE. - Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP. - Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today!

Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today! Officiële website: https://vectorfinance.io/ Whitepaper: https://docs.vectorfinance.io/ Koop nu VTX!

Vector Finance (VTX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vector Finance (VTX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 969.40K $ 969.40K $ 969.40K Totale voorraad: $ 59.21M $ 59.21M $ 59.21M Circulerende voorraad: $ 59.21M $ 59.21M $ 59.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 969.40K $ 969.40K $ 969.40K Hoogste ooit: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Laagste ooit: $ 0.0060124 $ 0.0060124 $ 0.0060124 Huidige prijs: $ 0.01637247 $ 0.01637247 $ 0.01637247 Meer informatie over Vector Finance (VTX) prijs

Vector Finance (VTX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vector Finance (VTX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VTX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VTX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VTX begrijpt, kun je de live prijs van VTX token verkennen!

Prijsvoorspelling van VTX Wil je weten waar je VTX naartoe gaat? Onze VTX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VTX token!

