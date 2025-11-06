Vector AI (VECTOR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00089598$ 0.00089598 $ 0.00089598 Laagste prijs $ 0.00000555$ 0.00000555 $ 0.00000555 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -9.42% Prijswijziging (7D) -9.42%

Vector AI (VECTOR) real-time prijs is $0.00000557. De afgelopen 24 uur werd er VECTOR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VECTOR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00089598, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000555 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VECTOR met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -9.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vector AI (VECTOR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Circulerende voorraad 903.11M 903.11M 903.11M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Vector AI is $ 5.03K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VECTOR is 903.11M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.57K.