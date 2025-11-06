BeursDEX+
De live Vector AI prijs vandaag is 0.00000557 USD. Volg realtime VECTOR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VECTOR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over VECTOR

VECTOR Prijsinformatie

Wat is VECTOR

VECTOR whitepaper

VECTOR officiële website

VECTOR tokenomie

VECTOR Prijsvoorspelling

Vector AI Prijs (VECTOR)

1 VECTOR naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
USD
Vector AI (VECTOR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:39:21 (UTC+8)

Vector AI (VECTOR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00089598
$ 0.00089598$ 0.00089598

$ 0.00000555
$ 0.00000555$ 0.00000555

--

--

-9.42%

-9.42%

Vector AI (VECTOR) real-time prijs is $0.00000557. De afgelopen 24 uur werd er VECTOR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VECTOR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00089598, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000555 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VECTOR met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -9.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vector AI (VECTOR) Marktinformatie

$ 5.03K
$ 5.03K$ 5.03K

--
----

$ 5.57K
$ 5.57K$ 5.57K

903.11M
903.11M 903.11M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Vector AI is $ 5.03K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VECTOR is 903.11M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.57K.

Vector AI (VECTOR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Vector AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Vector AI naar USD $ -0.0000027111.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Vector AI naar USD $ -0.0000054402.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Vector AI naar USD $ -0.0004022058787402181.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0000027111-48.67%
60 dagen$ -0.0000054402-97.67%
90 dagen$ -0.0004022058787402181-98.63%

Wat is Vector AI (VECTOR)?

VECTOR AI is a blockchain intelligence company building VGPT — an advanced AI framework that combines DYOR automation, smart contract analysis, and real-time on-chain reasoning. By bridging on-chain data, off-chain APIs, and LLM-powered logic, VGPT delivers actionable insights and enables direct blockchain interactions, deeper analysis into WHY a token is safe/dangerous and more — all in natural language.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Vector AI (VECTOR) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Vector AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Vector AI (VECTOR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Vector AI (VECTOR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Vector AI te bekijken.

Bekijk nu de Vector AI prijsvoorspelling !

VECTOR naar lokale valuta's

Vector AI (VECTOR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Vector AI (VECTOR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VECTOR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Vector AI (VECTOR)

Hoeveel is Vector AI (VECTOR) vandaag waard?
De live VECTOR prijs in USD is 0.00000557 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VECTOR naar USD prijs?
De huidige prijs van VECTOR naar USD is $ 0.00000557. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Vector AI?
De marktkapitalisatie van VECTOR is $ 5.03K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VECTOR?
De circulerende voorraad van VECTOR is 903.11M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VECTOR?
VECTOR bereikte een ATH-prijs van 0.00089598 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VECTOR?
VECTOR zag een ATL-prijs van 0.00000555 USD.
Wat is het handelsvolume van VECTOR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VECTOR is -- USD.
Zal VECTOR dit jaar hoger gaan?
VECTOR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VECTOR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Vector AI (VECTOR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

