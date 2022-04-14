Vaultka (VKA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Vaultka (VKA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Vaultka (VKA) Informatie Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points Officiële website: https://www.vaultka.com/ Whitepaper: https://docs.vaultka.com/welcome-to-vaultka/overview Koop nu VKA!

Vaultka (VKA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vaultka (VKA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.21K $ 8.21K $ 8.21K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 36.20M $ 36.20M $ 36.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.67K $ 22.67K $ 22.67K Hoogste ooit: $ 0.300445 $ 0.300445 $ 0.300445 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00022665 $ 0.00022665 $ 0.00022665 Meer informatie over Vaultka (VKA) prijs

Vaultka (VKA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vaultka (VKA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VKA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VKA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VKA begrijpt, kun je de live prijs van VKA token verkennen!

Prijsvoorspelling van VKA Wil je weten waar je VKA naartoe gaat? Onze VKA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VKA token!

