Vaultec (VLT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00814746$ 0.00814746 $ 0.00814746 Laagste prijs $ 0.00006737$ 0.00006737 $ 0.00006737 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -5.99% Prijswijziging (7D) -5.99%

Vaultec (VLT) real-time prijs is $0.00006737. De afgelopen 24 uur werd er VLT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VLT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00814746, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00006737 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VLT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -5.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vaultec (VLT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.74K$ 6.74K $ 6.74K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.74K$ 6.74K $ 6.74K Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Vaultec is $ 6.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VLT is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.74K.