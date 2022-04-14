Vault Overflow (VAULT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Vault Overflow (VAULT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Vault Overflow (VAULT) Informatie We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: - An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits - Portfolio Management - Long term positions building tools like DCA and auto-invest - Spot token trading - Low leverage futures products - A series of auto-rebalancing indexes for top tokens - More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions - Hyperliquid EVM support for money markets and more

Portfolio Management

Long term positions building tools like DCA and auto-invest

Spot token trading

Low leverage futures products

A series of auto-rebalancing indexes for top tokens

More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions

Hyperliquid EVM support for money markets and more Officiële website: https://www.vaultoverflow.com/ Koop nu VAULT!

Vault Overflow (VAULT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vault Overflow (VAULT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.90K Totale voorraad: $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 3.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 121.55K Hoogste ooit: $ 0.276619 Laagste ooit: $ 0.009997 Huidige prijs: $ 0.01215945 Meer informatie over Vault Overflow (VAULT) prijs

Vault Overflow (VAULT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vault Overflow (VAULT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VAULT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VAULT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VAULT begrijpt, kun je de live prijs van VAULT token verkennen!

Prijsvoorspelling van VAULT Wil je weten waar je VAULT naartoe gaat? Onze VAULT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VAULT token!

