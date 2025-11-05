Vault Finance (VFI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.43% Prijswijziging (1D) +3.26% Prijswijziging (7D) -22.15% Prijswijziging (7D) -22.15%

Vault Finance (VFI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er VFI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VFI hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VFI met +0.43% veranderd in het afgelopen uur, +3.26% in de afgelopen 24 uur en -22.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vault Finance (VFI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 46.11K$ 46.11K $ 46.11K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 73.74K$ 73.74K $ 73.74K Circulerende voorraad 3.13B 3.13B 3.13B Totale voorraad 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

De huidige marktkapitalisatie van Vault Finance is $ 46.11K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VFI is 3.13B, met een totale voorraad van 4999863210.441463. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 73.74K.