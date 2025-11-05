Vanguard xStock (VTIX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 330.62 $ 330.62 $ 330.62 24u laag $ 333.82 $ 333.82 $ 333.82 24u hoog 24u laag $ 330.62$ 330.62 $ 330.62 24u hoog $ 333.82$ 333.82 $ 333.82 Hoogste prijs ooit $ 339.15$ 339.15 $ 339.15 Laagste prijs $ 304.19$ 304.19 $ 304.19 Prijswijziging (1u) +0.15% Prijswijziging (1D) +0.10% Prijswijziging (7D) -1.94% Prijswijziging (7D) -1.94%

Vanguard xStock (VTIX) real-time prijs is $332.04. De afgelopen 24 uur werd er VTIX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 330.62 en een hoogtepunt van $ 333.82, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VTIX hoogste prijs aller tijden is $ 339.15, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 304.19 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VTIX met +0.15% veranderd in het afgelopen uur, +0.10% in de afgelopen 24 uur en -1.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vanguard xStock (VTIX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 786.71K$ 786.71K $ 786.71K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.19M$ 8.19M $ 8.19M Circulerende voorraad 2.37K 2.37K 2.37K Totale voorraad 24,653.31184852195 24,653.31184852195 24,653.31184852195

De huidige marktkapitalisatie van Vanguard xStock is $ 786.71K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VTIX is 2.37K, met een totale voorraad van 24653.31184852195. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.19M.