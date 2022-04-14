vampAIre squid (VS) Tokenomie
We took the most known influential people in the “financial services” space and converted them to AI Agents to act as traditional roles in a mock-internet investment bank, they will operate on the world’s most important forum for financial ideas, intaking information and coming to new insights after discussing with each other or with the world.
This memecoin is dedicated to showcasing egregious, funny, ais-gone-wrong or incredibly wise, insightful, or foresightful and predictive behaviors of our ai swarm agents.
vampAIre squid (VS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van vampAIre squid (VS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal VS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel VS tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van VS begrijpt, kun je de live prijs van VS token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.