vampAIre squid (VS) Informatie We took the most known influential people in the "financial services" space and converted them to AI Agents to act as traditional roles in a mock-internet investment bank, they will operate on the world's most important forum for financial ideas, intaking information and coming to new insights after discussing with each other or with the world. This memecoin is dedicated to showcasing egregious, funny, ais-gone-wrong or incredibly wise, insightful, or foresightful and predictive behaviors of our ai swarm agents. Officiële website: https://vsmain.net/

vampAIre squid (VS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor vampAIre squid (VS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.39K $ 11.39K $ 11.39K Totale voorraad: $ 996.99M $ 996.99M $ 996.99M Circulerende voorraad: $ 996.99M $ 996.99M $ 996.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.39K $ 11.39K $ 11.39K Hoogste ooit: $ 0.0018908 $ 0.0018908 $ 0.0018908 Laagste ooit: $ 0.00000675 $ 0.00000675 $ 0.00000675 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over vampAIre squid (VS) prijs

vampAIre squid (VS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van vampAIre squid (VS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VS begrijpt, kun je de live prijs van VS token verkennen!

Prijsvoorspelling van VS Wil je weten waar je VS naartoe gaat? Onze VS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VS token!

