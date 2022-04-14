Value DeFi (VALUE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Value DeFi (VALUE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Value DeFi (VALUE) Informatie The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns. Officiële website: https://valuedefi.io/

Value DeFi (VALUE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Value DeFi (VALUE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 99.86K Totale voorraad: $ 4.73M Circulerende voorraad: $ 4.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 99.95K Hoogste ooit: $ 46.9 Laagste ooit: $ 0.00704948 Huidige prijs: $ 0.02111622

Value DeFi (VALUE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Value DeFi (VALUE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VALUE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VALUE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VALUE begrijpt, kun je de live prijs van VALUE token verkennen!

