ValleyDAO (GROW) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.295403 $ 0.295403 $ 0.295403 24u laag $ 0.331663 $ 0.331663 $ 0.331663 24u hoog 24u laag $ 0.295403$ 0.295403 $ 0.295403 24u hoog $ 0.331663$ 0.331663 $ 0.331663 Hoogste prijs ooit $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Laagste prijs $ 0.152417$ 0.152417 $ 0.152417 Prijswijziging (1u) +0.48% Prijswijziging (1D) -0.28% Prijswijziging (7D) -13.08% Prijswijziging (7D) -13.08%

ValleyDAO (GROW) real-time prijs is $0.325355. De afgelopen 24 uur werd er GROW verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.295403 en een hoogtepunt van $ 0.331663, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GROW hoogste prijs aller tijden is $ 2.42, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.152417 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GROW met +0.48% veranderd in het afgelopen uur, -0.28% in de afgelopen 24 uur en -13.08% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ValleyDAO (GROW) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.76M$ 9.76M $ 9.76M Circulerende voorraad 11.06M 11.06M 11.06M Totale voorraad 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ValleyDAO is $ 3.59M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GROW is 11.06M, met een totale voorraad van 30050000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.76M.