De live ValleyDAO prijs vandaag is 0.325355 USD. Volg realtime GROW naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GROW prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GROW

GROW Prijsinformatie

Wat is GROW

GROW officiële website

GROW tokenomie

GROW Prijsvoorspelling

ValleyDAO logo

ValleyDAO Prijs (GROW)

Niet genoteerd

1 GROW naar USD live prijs:

$0.325189
$0.325189$0.325189
0.00%1D
mexc
USD
ValleyDAO (GROW) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:04:22 (UTC+8)

ValleyDAO (GROW) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.295403
$ 0.295403$ 0.295403
24u laag
$ 0.331663
$ 0.331663$ 0.331663
24u hoog

$ 0.295403
$ 0.295403$ 0.295403

$ 0.331663
$ 0.331663$ 0.331663

$ 2.42
$ 2.42$ 2.42

$ 0.152417
$ 0.152417$ 0.152417

+0.48%

-0.28%

-13.08%

-13.08%

ValleyDAO (GROW) real-time prijs is $0.325355. De afgelopen 24 uur werd er GROW verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.295403 en een hoogtepunt van $ 0.331663, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GROW hoogste prijs aller tijden is $ 2.42, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.152417 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GROW met +0.48% veranderd in het afgelopen uur, -0.28% in de afgelopen 24 uur en -13.08% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ValleyDAO (GROW) Marktinformatie

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

--
----

$ 9.76M
$ 9.76M$ 9.76M

11.06M
11.06M 11.06M

30,050,000.0
30,050,000.0 30,050,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ValleyDAO is $ 3.59M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GROW is 11.06M, met een totale voorraad van 30050000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.76M.

ValleyDAO (GROW) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van ValleyDAO naar USD $ -0.000934129645536.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van ValleyDAO naar USD $ -0.1194257823.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van ValleyDAO naar USD $ -0.1542355138.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van ValleyDAO naar USD $ -0.1118361139534144.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000934129645536-0.28%
30 dagen$ -0.1194257823-36.70%
60 dagen$ -0.1542355138-47.40%
90 dagen$ -0.1118361139534144-25.58%

Wat is ValleyDAO (GROW)?

ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.

The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.

ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.

ValleyDAO (GROW) hulpbron

Officiële website

ValleyDAO Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ValleyDAO (GROW) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ValleyDAO (GROW) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ValleyDAO te bekijken.

Bekijk nu de ValleyDAO prijsvoorspelling !

GROW naar lokale valuta's

ValleyDAO (GROW) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ValleyDAO (GROW) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GROW token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over ValleyDAO (GROW)

Hoeveel is ValleyDAO (GROW) vandaag waard?
De live GROW prijs in USD is 0.325355 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GROW naar USD prijs?
De huidige prijs van GROW naar USD is $ 0.325355. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ValleyDAO?
De marktkapitalisatie van GROW is $ 3.59M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GROW?
De circulerende voorraad van GROW is 11.06M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GROW?
GROW bereikte een ATH-prijs van 2.42 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GROW?
GROW zag een ATL-prijs van 0.152417 USD.
Wat is het handelsvolume van GROW?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GROW is -- USD.
Zal GROW dit jaar hoger gaan?
GROW kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GROW prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:04:22 (UTC+8)

