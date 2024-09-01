Valinity (VY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Valinity (VY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Valinity (VY) Informatie Valinity is a decentralized ecosystem designed to acquire the world's strongest tokenized assets Bitcoin Ethereum & Gold to back and enhance the growth of its token VY. By holding Valinity you tap into the growth of Bitcoin and Ethereum, combined with the stability and security of Gold. Every transaction within the Valinity ecosystem—whether from interest from loans, transaction fees, or token sales—is automatically reinvested into acquiring more assets. This continuous cycle of reinvestment strengthens VY, allowing it to consistently outperform the market and outpace Bitcoin, Ethereum, and Gold price performance. By using VY as collateral, you can receive loans in either Bitcoin, Ethereum, or Gold. As Valinity grows, you can continuously refinance your loans, securing liquidity while holding onto your VY . During market volatility, you have the flexibility to repay loans with depreciated assets and take out new loans in higher appreciated assets. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity. Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate. Officiële website: https://valinity.io/ Whitepaper: https://valinity.io/wp-content/uploads/2024/09/Valinity-Whitepaper-Sept-2024.pdf Koop nu VY!

Valinity (VY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Valinity (VY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.64M $ 5.64M $ 5.64M Totale voorraad: $ 14.17M $ 14.17M $ 14.17M Circulerende voorraad: $ 11.55M $ 11.55M $ 11.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Hoogste ooit: $ 0.93197 $ 0.93197 $ 0.93197 Laagste ooit: $ 0.206458 $ 0.206458 $ 0.206458 Huidige prijs: $ 0.488561 $ 0.488561 $ 0.488561 Meer informatie over Valinity (VY) prijs

Valinity (VY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Valinity (VY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VY begrijpt, kun je de live prijs van VY token verkennen!

