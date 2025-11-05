BeursDEX+
De live Valentine Grok Companion prijs vandaag is 0.00012438 USD. Volg realtime VALENTINE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VALENTINE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Valentine Grok Companion prijs vandaag is 0.00012438 USD. Volg realtime VALENTINE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VALENTINE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over VALENTINE

VALENTINE Prijsinformatie

Wat is VALENTINE

VALENTINE officiële website

VALENTINE tokenomie

VALENTINE Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Valentine Grok Companion logo

Valentine Grok Companion Prijs (VALENTINE)

Niet genoteerd

1 VALENTINE naar USD live prijs:

$0.00012395
$0.00012395$0.00012395
-0.30%1D
mexc
USD
Valentine Grok Companion (VALENTINE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:04:15 (UTC+8)

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00011038
$ 0.00011038$ 0.00011038
24u laag
$ 0.00012717
$ 0.00012717$ 0.00012717
24u hoog

$ 0.00011038
$ 0.00011038$ 0.00011038

$ 0.00012717
$ 0.00012717$ 0.00012717

$ 0.01498443
$ 0.01498443$ 0.01498443

$ 0.00011038
$ 0.00011038$ 0.00011038

+0.52%

-0.16%

-33.96%

-33.96%

Valentine Grok Companion (VALENTINE) real-time prijs is $0.00012438. De afgelopen 24 uur werd er VALENTINE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00011038 en een hoogtepunt van $ 0.00012717, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VALENTINE hoogste prijs aller tijden is $ 0.01498443, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00011038 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VALENTINE met +0.52% veranderd in het afgelopen uur, -0.16% in de afgelopen 24 uur en -33.96% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Marktinformatie

$ 123.84K
$ 123.84K$ 123.84K

--
----

$ 123.84K
$ 123.84K$ 123.84K

999.81M
999.81M 999.81M

999,814,403.032674
999,814,403.032674 999,814,403.032674

De huidige marktkapitalisatie van Valentine Grok Companion is $ 123.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VALENTINE is 999.81M, met een totale voorraad van 999814403.032674. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 123.84K.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Valentine Grok Companion naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Valentine Grok Companion naar USD $ -0.0000858210.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Valentine Grok Companion naar USD $ -0.0000957919.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Valentine Grok Companion naar USD $ -0.002833209720918653.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.16%
30 dagen$ -0.0000858210-68.99%
60 dagen$ -0.0000957919-77.01%
90 dagen$ -0.002833209720918653-95.79%

Wat is Valentine Grok Companion (VALENTINE)?

Valentine the AI grok companion

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) hulpbron

Officiële website

Valentine Grok Companion Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Valentine Grok Companion (VALENTINE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Valentine Grok Companion (VALENTINE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Valentine Grok Companion te bekijken.

Bekijk nu de Valentine Grok Companion prijsvoorspelling !

VALENTINE naar lokale valuta's

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Valentine Grok Companion (VALENTINE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VALENTINE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Hoeveel is Valentine Grok Companion (VALENTINE) vandaag waard?
De live VALENTINE prijs in USD is 0.00012438 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VALENTINE naar USD prijs?
De huidige prijs van VALENTINE naar USD is $ 0.00012438. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Valentine Grok Companion?
De marktkapitalisatie van VALENTINE is $ 123.84K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VALENTINE?
De circulerende voorraad van VALENTINE is 999.81M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VALENTINE?
VALENTINE bereikte een ATH-prijs van 0.01498443 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VALENTINE?
VALENTINE zag een ATL-prijs van 0.00011038 USD.
Wat is het handelsvolume van VALENTINE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VALENTINE is -- USD.
Zal VALENTINE dit jaar hoger gaan?
VALENTINE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VALENTINE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Valentine Grok Companion (VALENTINE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

