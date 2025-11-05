Valentine Grok Companion (VALENTINE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00011038 $ 0.00011038 $ 0.00011038 24u laag $ 0.00012717 $ 0.00012717 $ 0.00012717 24u hoog 24u laag $ 0.00011038$ 0.00011038 $ 0.00011038 24u hoog $ 0.00012717$ 0.00012717 $ 0.00012717 Hoogste prijs ooit $ 0.01498443$ 0.01498443 $ 0.01498443 Laagste prijs $ 0.00011038$ 0.00011038 $ 0.00011038 Prijswijziging (1u) +0.52% Prijswijziging (1D) -0.16% Prijswijziging (7D) -33.96% Prijswijziging (7D) -33.96%

Valentine Grok Companion (VALENTINE) real-time prijs is $0.00012438. De afgelopen 24 uur werd er VALENTINE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00011038 en een hoogtepunt van $ 0.00012717, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VALENTINE hoogste prijs aller tijden is $ 0.01498443, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00011038 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VALENTINE met +0.52% veranderd in het afgelopen uur, -0.16% in de afgelopen 24 uur en -33.96% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 123.84K$ 123.84K $ 123.84K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 123.84K$ 123.84K $ 123.84K Circulerende voorraad 999.81M 999.81M 999.81M Totale voorraad 999,814,403.032674 999,814,403.032674 999,814,403.032674

De huidige marktkapitalisatie van Valentine Grok Companion is $ 123.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VALENTINE is 999.81M, met een totale voorraad van 999814403.032674. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 123.84K.