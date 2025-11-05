BeursDEX+
De live Valencia CF Fan Token prijs vandaag is 0.096501 USD. Volg realtime VCF naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VCF prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over VCF

VCF Prijsinformatie

Wat is VCF

VCF officiële website

VCF tokenomie

VCF Prijsvoorspelling

1 VCF naar USD live prijs:

$0.096501
-2.60%1D
USD
Valencia CF Fan Token (VCF) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:04:08 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.092859
24u laag
$ 0.101117
24u hoog

$ 0.092859
$ 0.101117
$ 4.95
$ 0.092859
+0.14%

-2.63%

-12.74%

-12.74%

Valencia CF Fan Token (VCF) real-time prijs is $0.096501. De afgelopen 24 uur werd er VCF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.092859 en een hoogtepunt van $ 0.101117, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VCF hoogste prijs aller tijden is $ 4.95, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.092859 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VCF met +0.14% veranderd in het afgelopen uur, -2.63% in de afgelopen 24 uur en -12.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Valencia CF Fan Token (VCF) Marktinformatie

$ 636.83K
--
$ 965.01K
6.60M
10,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Valencia CF Fan Token is $ 636.83K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VCF is 6.60M, met een totale voorraad van 10000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 965.01K.

Valencia CF Fan Token (VCF) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Valencia CF Fan Token naar USD $ -0.00261082695726023.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Valencia CF Fan Token naar USD $ -0.0292125607.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Valencia CF Fan Token naar USD $ -0.0349069979.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Valencia CF Fan Token naar USD $ -0.06503025746875852.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00261082695726023-2.63%
30 dagen$ -0.0292125607-30.27%
60 dagen$ -0.0349069979-36.17%
90 dagen$ -0.06503025746875852-40.25%

Wat is Valencia CF Fan Token (VCF)?

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Valencia CF Fan Token (VCF) hulpbron

Officiële website

Valencia CF Fan Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Valencia CF Fan Token (VCF) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Valencia CF Fan Token (VCF) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Valencia CF Fan Token te bekijken.

Bekijk nu de Valencia CF Fan Token prijsvoorspelling !

VCF naar lokale valuta's

Valencia CF Fan Token (VCF) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Valencia CF Fan Token (VCF) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VCF token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Valencia CF Fan Token (VCF)

Hoeveel is Valencia CF Fan Token (VCF) vandaag waard?
De live VCF prijs in USD is 0.096501 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VCF naar USD prijs?
De huidige prijs van VCF naar USD is $ 0.096501. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Valencia CF Fan Token?
De marktkapitalisatie van VCF is $ 636.83K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VCF?
De circulerende voorraad van VCF is 6.60M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VCF?
VCF bereikte een ATH-prijs van 4.95 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VCF?
VCF zag een ATL-prijs van 0.092859 USD.
Wat is het handelsvolume van VCF?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VCF is -- USD.
Zal VCF dit jaar hoger gaan?
VCF kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VCF prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

