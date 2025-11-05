Valencia CF Fan Token (VCF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.092859 $ 0.092859 $ 0.092859 24u laag $ 0.101117 $ 0.101117 $ 0.101117 24u hoog 24u laag $ 0.092859$ 0.092859 $ 0.092859 24u hoog $ 0.101117$ 0.101117 $ 0.101117 Hoogste prijs ooit $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Laagste prijs $ 0.092859$ 0.092859 $ 0.092859 Prijswijziging (1u) +0.14% Prijswijziging (1D) -2.63% Prijswijziging (7D) -12.74% Prijswijziging (7D) -12.74%

Valencia CF Fan Token (VCF) real-time prijs is $0.096501. De afgelopen 24 uur werd er VCF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.092859 en een hoogtepunt van $ 0.101117, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VCF hoogste prijs aller tijden is $ 4.95, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.092859 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VCF met +0.14% veranderd in het afgelopen uur, -2.63% in de afgelopen 24 uur en -12.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Valencia CF Fan Token (VCF) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 636.83K$ 636.83K $ 636.83K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 965.01K$ 965.01K $ 965.01K Circulerende voorraad 6.60M 6.60M 6.60M Totale voorraad 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Valencia CF Fan Token is $ 636.83K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VCF is 6.60M, met een totale voorraad van 10000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 965.01K.