UXD Stablecoin (UXD) Informatie UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization.

UXD Stablecoin (UXD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UXD Stablecoin (UXD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 302.50K $ 302.50K $ 302.50K Totale voorraad: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Circulerende voorraad: $ 301.11K $ 301.11K $ 301.11K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.04M $ 9.04M $ 9.04M Hoogste ooit: $ 18.92 $ 18.92 $ 18.92 Laagste ooit: $ 0.052523 $ 0.052523 $ 0.052523 Huidige prijs: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Meer informatie over UXD Stablecoin (UXD) prijs

UXD Stablecoin (UXD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UXD Stablecoin (UXD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UXD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UXD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UXD begrijpt, kun je de live prijs van UXD token verkennen!

