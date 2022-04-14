UX Chain (UX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UX Chain (UX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

What is UX? UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols. As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1. Why was UX created? UX was created to address three main issues that exist in DeFi: 1) Detached Yields 2) Concentrated Systematic Risks 3) Isolated Capital UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates. What is the native UX token? The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum. UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance. Officiële website: https://umee.cc/ Whitepaper: https://umee.cc/umee-whitepaper.pdf

UX Chain (UX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UX Chain (UX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 959.09K $ 959.09K $ 959.09K Totale voorraad: $ 12.29B $ 12.29B $ 12.29B Circulerende voorraad: $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Hoogste ooit: $ 0.359554 $ 0.359554 $ 0.359554 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00021636 $ 0.00021636 $ 0.00021636 Meer informatie over UX Chain (UX) prijs

UX Chain (UX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UX Chain (UX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UX begrijpt, kun je de live prijs van UX token verkennen!

