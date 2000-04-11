uwu (UWU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in uwu (UWU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

uwu (UWU) Informatie This token is about an emoticon representing a cute face. The u characters represent closed eyes, while the w represents a cat mouth. It is used to express various warm, happy, or affectionate feelings. The emoticon uwu is often used to denote cuteness (kawaii), happiness, or tenderness. It is popularly used in the furry fandom. It is often erroneously used to reference Japanese otaku culture. The emoticon uwu is known to date back as far as April 11, 2000, when it was used by furry artist Ghislain Deslierres in a post on the furry art site VCL (Vixen Controlled Library). Officiële website: https://uwuctosol.com

uwu (UWU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor uwu (UWU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.08K $ 10.08K $ 10.08K Totale voorraad: $ 996.69M $ 996.69M $ 996.69M Circulerende voorraad: $ 996.69M $ 996.69M $ 996.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.08K $ 10.08K $ 10.08K Hoogste ooit: $ 0.00260909 $ 0.00260909 $ 0.00260909 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over uwu (UWU) prijs

uwu (UWU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van uwu (UWU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UWU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UWU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UWU begrijpt, kun je de live prijs van UWU token verkennen!

Prijsvoorspelling van UWU Wil je weten waar je UWU naartoe gaat? Onze UWU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UWU token!

