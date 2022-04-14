UwU Lend (UWU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UwU Lend (UWU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UwU Lend (UWU) Informatie UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol. Officiële website: https://www.uwulend.fi/

UwU Lend (UWU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UwU Lend (UWU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 94.26K $ 94.26K $ 94.26K Totale voorraad: $ 16.00M $ 16.00M $ 16.00M Circulerende voorraad: $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 137.02K $ 137.02K $ 137.02K Hoogste ooit: $ 380.72 $ 380.72 $ 380.72 Laagste ooit: $ 0.00373277 $ 0.00373277 $ 0.00373277 Huidige prijs: $ 0.00856342 $ 0.00856342 $ 0.00856342 Meer informatie over UwU Lend (UWU) prijs

UwU Lend (UWU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UwU Lend (UWU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UWU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UWU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UWU begrijpt, kun je de live prijs van UWU token verkennen!

