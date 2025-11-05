UWU 69 (UWU69) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00231136 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.14% Prijswijziging (1D) +0.76% Prijswijziging (7D) -33.81%

UWU 69 (UWU69) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er UWU69 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UWU69 hoogste prijs aller tijden is $ 0.00231136, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UWU69 met +0.14% veranderd in het afgelopen uur, +0.76% in de afgelopen 24 uur en -33.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UWU 69 (UWU69) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 167.22K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 167.22K Circulerende voorraad 991.02M Totale voorraad 991,024,050.952761

De huidige marktkapitalisatie van UWU 69 is $ 167.22K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UWU69 is 991.02M, met een totale voorraad van 991024050.952761. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 167.22K.