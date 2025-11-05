BeursDEX+
De live UWU 69 prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime UWU69 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de UWU69 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

UWU 69 logo

UWU 69 Prijs (UWU69)

Niet genoteerd

1 UWU69 naar USD live prijs:

$0.00016868
+0.40%1D
mexc
USD
UWU 69 (UWU69) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:59:03 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
24u laag
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0
$ 0.00231136
$ 0
+0.14%

+0.76%

-33.81%

-33.81%

UWU 69 (UWU69) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er UWU69 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UWU69 hoogste prijs aller tijden is $ 0.00231136, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UWU69 met +0.14% veranderd in het afgelopen uur, +0.76% in de afgelopen 24 uur en -33.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UWU 69 (UWU69) Marktinformatie

$ 167.22K
--
$ 167.22K
991.02M
991,024,050.952761
De huidige marktkapitalisatie van UWU 69 is $ 167.22K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UWU69 is 991.02M, met een totale voorraad van 991024050.952761. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 167.22K.

UWU 69 (UWU69) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van UWU 69 naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van UWU 69 naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van UWU 69 naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van UWU 69 naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.76%
30 dagen$ 0-60.58%
60 dagen$ 0-90.40%
90 dagen$ 0--

Wat is UWU 69 (UWU69)?

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

UWU 69 (UWU69) hulpbron

Officiële website

UWU 69 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal UWU 69 (UWU69) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je UWU 69 (UWU69) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor UWU 69 te bekijken.

Bekijk nu de UWU 69 prijsvoorspelling !

UWU69 naar lokale valuta's

UWU 69 (UWU69) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van UWU 69 (UWU69) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van UWU69 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over UWU 69 (UWU69)

Hoeveel is UWU 69 (UWU69) vandaag waard?
De live UWU69 prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige UWU69 naar USD prijs?
De huidige prijs van UWU69 naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van UWU 69?
De marktkapitalisatie van UWU69 is $ 167.22K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van UWU69?
De circulerende voorraad van UWU69 is 991.02M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van UWU69?
UWU69 bereikte een ATH-prijs van 0.00231136 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van UWU69?
UWU69 zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van UWU69?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van UWU69 is -- USD.
Zal UWU69 dit jaar hoger gaan?
UWU69 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de UWU69 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
UWU 69 (UWU69) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

