uTON (UTON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in uTON (UTON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

uTON (UTON) Informatie UTONIC is the first TON restaking platform and revenue-sharing layer for one billion users in Telegram. Focusing on one billion users' real usecases in Telegram and TON ecosystem, UTONiC collaborates with various Web2 and Web3 partners to build scenario-based AVS solutions for gaming, social, payment, AI dapps. The Liquid Restaking Token, uTON supports a diverse range of assets, including TON, tsTON, stTON, offering retail users versatile options to maximize their earnings with additional airdrop. Officiële website: https://utonic.org/home

uTON (UTON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor uTON (UTON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M Totale voorraad: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Circulerende voorraad: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M Hoogste ooit: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 Laagste ooit: $ 2.47 $ 2.47 $ 2.47 Huidige prijs: $ 3.06 $ 3.06 $ 3.06 Meer informatie over uTON (UTON) prijs

uTON (UTON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van uTON (UTON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UTON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UTON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UTON begrijpt, kun je de live prijs van UTON token verkennen!

Prijsvoorspelling van UTON Wil je weten waar je UTON naartoe gaat? Onze UTON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

