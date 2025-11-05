USX (USX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24u laag $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24u hoog 24u laag $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24u hoog $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Hoogste prijs ooit $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Laagste prijs $ 0.999188$ 0.999188 $ 0.999188 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) +0.01% Prijswijziging (7D) -0.00% Prijswijziging (7D) -0.00%

USX (USX) real-time prijs is $1. De afgelopen 24 uur werd er USX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.0 en een hoogtepunt van $ 1.009, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USX hoogste prijs aller tijden is $ 1.017, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.999188 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USX met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.01% in de afgelopen 24 uur en -0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

USX (USX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 273.42M$ 273.42M $ 273.42M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 273.42M$ 273.42M $ 273.42M Circulerende voorraad 273.34M 273.34M 273.34M Totale voorraad 273,338,487.868641 273,338,487.868641 273,338,487.868641

De huidige marktkapitalisatie van USX is $ 273.42M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USX is 273.34M, met een totale voorraad van 273338487.868641. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 273.42M.