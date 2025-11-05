BeursDEX+
De live USX prijs vandaag is 1 USD. Volg realtime USX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 USX naar USD live prijs:

$1
$1$1
0.00%1D
USD
USX (USX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:03:46 (UTC+8)

USX (USX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24u laag
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
24u hoog

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 0.999188
$ 0.999188$ 0.999188

-0.00%

+0.01%

-0.00%

-0.00%

USX (USX) real-time prijs is $1. De afgelopen 24 uur werd er USX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.0 en een hoogtepunt van $ 1.009, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USX hoogste prijs aller tijden is $ 1.017, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.999188 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USX met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.01% in de afgelopen 24 uur en -0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

USX (USX) Marktinformatie

$ 273.42M
$ 273.42M$ 273.42M

--
----

$ 273.42M
$ 273.42M$ 273.42M

273.34M
273.34M 273.34M

273,338,487.868641
273,338,487.868641 273,338,487.868641

De huidige marktkapitalisatie van USX is $ 273.42M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USX is 273.34M, met een totale voorraad van 273338487.868641. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 273.42M.

USX (USX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van USX naar USD $ +0.00013368.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van USX naar USD $ -0.0003343000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van USX naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van USX naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00013368+0.01%
30 dagen$ -0.0003343000-0.03%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is USX (USX)?

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

USX (USX) hulpbron

USX Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal USX (USX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je USX (USX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor USX te bekijken.

Bekijk nu de USX prijsvoorspelling !

USX (USX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van USX (USX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van USX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over USX (USX)

Hoeveel is USX (USX) vandaag waard?
De live USX prijs in USD is 1.0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige USX naar USD prijs?
De huidige prijs van USX naar USD is $ 1.0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van USX?
De marktkapitalisatie van USX is $ 273.42M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van USX?
De circulerende voorraad van USX is 273.34M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van USX?
USX bereikte een ATH-prijs van 1.017 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van USX?
USX zag een ATL-prijs van 0.999188 USD.
Wat is het handelsvolume van USX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van USX is -- USD.
Zal USX dit jaar hoger gaan?
USX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de USX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:03:46 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

