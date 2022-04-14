USUALx (USUALX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in USUALx (USUALX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

USUALx (USUALX) Informatie Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol's growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards. Officiële website: https://usual.money/

USUALx (USUALX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor USUALx (USUALX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.74M $ 41.74M $ 41.74M Totale voorraad: $ 493.18M $ 493.18M $ 493.18M Circulerende voorraad: $ 493.18M $ 493.18M $ 493.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.74M $ 41.74M $ 41.74M Hoogste ooit: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Laagste ooit: $ 0.06875 $ 0.06875 $ 0.06875 Huidige prijs: $ 0.084542 $ 0.084542 $ 0.084542 Meer informatie over USUALx (USUALX) prijs

USUALx (USUALX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van USUALx (USUALX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USUALX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USUALX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USUALX begrijpt, kun je de live prijs van USUALX token verkennen!

Prijsvoorspelling van USUALX Wil je weten waar je USUALX naartoe gaat? Onze USUALX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USUALX token!

