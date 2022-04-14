Usual USD (USD0) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Usual USD (USD0), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.

Officiële website: https://usual.money
Whitepaper: https://docs.usual.money/

Usual USD (USD0) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Usual USD (USD0), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 564.10M $ 564.10M $ 564.10M Totale voorraad: $ 565.31M $ 565.31M $ 565.31M Circulerende voorraad: $ 565.31M $ 565.31M $ 565.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 564.10M $ 564.10M $ 564.10M Hoogste ooit: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Laagste ooit: $ 0.962885 $ 0.962885 $ 0.962885 Huidige prijs: $ 0.998019 $ 0.998019 $ 0.998019 Meer informatie over Usual USD (USD0) prijs

Usual USD (USD0) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Usual USD (USD0) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USD0 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USD0 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USD0 begrijpt, kun je de live prijs van USD0 token verkennen!

Prijsvoorspelling van USD0 Wil je weten waar je USD0 naartoe gaat? Onze USD0 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USD0 token!

