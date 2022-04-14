Usual ETH (ETH0) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Usual ETH (ETH0), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Usual ETH (ETH0) Informatie ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle. ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle. Officiële website: https://usual.money/ Whitepaper: https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper Koop nu ETH0!

Usual ETH (ETH0) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Usual ETH (ETH0), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 64.46M $ 64.46M $ 64.46M Totale voorraad: $ 15.37K $ 15.37K $ 15.37K Circulerende voorraad: $ 15.37K $ 15.37K $ 15.37K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 64.46M $ 64.46M $ 64.46M Hoogste ooit: $ 4,937.82 $ 4,937.82 $ 4,937.82 Laagste ooit: $ 2,133.68 $ 2,133.68 $ 2,133.68 Huidige prijs: $ 4,194.07 $ 4,194.07 $ 4,194.07 Meer informatie over Usual ETH (ETH0) prijs

Usual ETH (ETH0) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Usual ETH (ETH0) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ETH0 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ETH0 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ETH0 begrijpt, kun je de live prijs van ETH0 token verkennen!

Prijsvoorspelling van ETH0 Wil je weten waar je ETH0 naartoe gaat? Onze ETH0 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ETH0 token!

