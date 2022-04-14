Ustream Coin (USTREAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ustream Coin (USTREAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ustream Coin (USTREAM) Informatie Ustream, once a trailblazer in live streaming technology, has the potential for an innovative resurgence in the Web3 era, particularly on the Solana blockchain. By integrating blockchain technology into its foundational principles, Ustream can redefine the future of live streaming with decentralization, transparency, and creator empowerment. Before the social media giants popularized live streaming, Ustream set the stage for real-time online broadcasting. Today, with the advent of Web3 and decentralized platforms, Ustream could transform into a Officiële website: https://pump.fun/coin/5Q8RSzXAybeLYkf76mMP5a5C9ikc8y4Qq9raJqKapump

Ustream Coin (USTREAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ustream Coin (USTREAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 198.98K $ 198.98K $ 198.98K Totale voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Circulerende voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 198.98K $ 198.98K $ 198.98K Hoogste ooit: $ 0.0010819 $ 0.0010819 $ 0.0010819 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00019905 $ 0.00019905 $ 0.00019905 Meer informatie over Ustream Coin (USTREAM) prijs

Ustream Coin (USTREAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ustream Coin (USTREAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USTREAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USTREAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USTREAM begrijpt, kun je de live prijs van USTREAM token verkennen!

Prijsvoorspelling van USTREAM Wil je weten waar je USTREAM naartoe gaat? Onze USTREAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USTREAM token!

