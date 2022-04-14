USSI (USSI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in USSI (USSI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

USSI (USSI) Informatie The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate. Officiële website: https://ssi.sosovalue.com/

USSI (USSI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor USSI (USSI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.25M $ 8.25M $ 8.25M Totale voorraad: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M Circulerende voorraad: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.25M $ 8.25M $ 8.25M Hoogste ooit: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Laagste ooit: $ 0.981961 $ 0.981961 $ 0.981961 Huidige prijs: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Meer informatie over USSI (USSI) prijs

USSI (USSI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van USSI (USSI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USSI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USSI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USSI begrijpt, kun je de live prijs van USSI token verkennen!

