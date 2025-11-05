USIC (USI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0.00000112 $ 0.00000112 $ 0.00000112 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0.00000112$ 0.00000112 $ 0.00000112 Hoogste prijs ooit $ 0.00000366$ 0.00000366 $ 0.00000366 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.58% Prijswijziging (1D) -0.59% Prijswijziging (7D) -8.39% Prijswijziging (7D) -8.39%

USIC (USI) real-time prijs is $0.00000111. De afgelopen 24 uur werd er USI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00000112, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00000366, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USI met +1.58% veranderd in het afgelopen uur, -0.59% in de afgelopen 24 uur en -8.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

USIC (USI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 110.47K$ 110.47K $ 110.47K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 110.47K$ 110.47K $ 110.47K Circulerende voorraad 100.00B 100.00B 100.00B Totale voorraad 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

De huidige marktkapitalisatie van USIC is $ 110.47K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USI is 100.00B, met een totale voorraad van 99999999999.99998. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 110.47K.