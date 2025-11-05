USEFUL COIN (USEFUL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00392976$ 0.00392976 $ 0.00392976 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.68% Prijswijziging (1D) -2.60% Prijswijziging (7D) -34.29% Prijswijziging (7D) -34.29%

USEFUL COIN (USEFUL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er USEFUL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USEFUL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00392976, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USEFUL met +0.68% veranderd in het afgelopen uur, -2.60% in de afgelopen 24 uur en -34.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

USEFUL COIN (USEFUL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 102.60K$ 102.60K $ 102.60K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 102.60K$ 102.60K $ 102.60K Circulerende voorraad 999.71M 999.71M 999.71M Totale voorraad 999,709,411.879499 999,709,411.879499 999,709,411.879499

De huidige marktkapitalisatie van USEFUL COIN is $ 102.60K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USEFUL is 999.71M, met een totale voorraad van 999709411.879499. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 102.60K.