USDZ (USDZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.835036 $ 0.835036 $ 0.835036 24u laag $ 0.863037 $ 0.863037 $ 0.863037 24u hoog 24u laag $ 0.835036$ 0.835036 $ 0.835036 24u hoog $ 0.863037$ 0.863037 $ 0.863037 Hoogste prijs ooit $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Laagste prijs $ 0.428493$ 0.428493 $ 0.428493 Prijswijziging (1u) +0.09% Prijswijziging (1D) +0.33% Prijswijziging (7D) +2.26% Prijswijziging (7D) +2.26%

USDZ (USDZ) real-time prijs is $0.849273. De afgelopen 24 uur werd er USDZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.835036 en een hoogtepunt van $ 0.863037, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDZ hoogste prijs aller tijden is $ 1.16, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.428493 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDZ met +0.09% veranderd in het afgelopen uur, +0.33% in de afgelopen 24 uur en +2.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

USDZ (USDZ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 254.78K$ 254.78K $ 254.78K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 254.78K$ 254.78K $ 254.78K Circulerende voorraad 300.00K 300.00K 300.00K Totale voorraad 300,000.0 300,000.0 300,000.0

De huidige marktkapitalisatie van USDZ is $ 254.78K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDZ is 300.00K, met een totale voorraad van 300000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 254.78K.