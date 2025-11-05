USDai (USDAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 1.001 24u hoog $ 1.007 Hoogste prijs ooit $ 1.19 Laagste prijs $ 0.769779 Prijswijziging (1u) +0.16% Prijswijziging (1D) +0.18% Prijswijziging (7D) -0.98%

USDai (USDAI) real-time prijs is $1.006. De afgelopen 24 uur werd er USDAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.001 en een hoogtepunt van $ 1.007, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDAI hoogste prijs aller tijden is $ 1.19, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.769779 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDAI met +0.16% veranderd in het afgelopen uur, +0.18% in de afgelopen 24 uur en -0.98% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

USDai (USDAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 581.51M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 581.51M Circulerende voorraad 578.73M Totale voorraad 578,729,654.3550874

De huidige marktkapitalisatie van USDai is $ 581.51M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDAI is 578.73M, met een totale voorraad van 578729654.3550874. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 581.51M.