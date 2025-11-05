USD CoinVertible (USDCV) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.998179 $ 0.998179 $ 0.998179 24u laag $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24u hoog 24u laag $ 0.998179$ 0.998179 $ 0.998179 24u hoog $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Hoogste prijs ooit $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Laagste prijs $ 0.978779$ 0.978779 $ 0.978779 Prijswijziging (1u) +0.05% Prijswijziging (1D) +0.05% Prijswijziging (7D) +0.07% Prijswijziging (7D) +0.07%

USD CoinVertible (USDCV) real-time prijs is $1.001. De afgelopen 24 uur werd er USDCV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.998179 en een hoogtepunt van $ 1.002, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDCV hoogste prijs aller tijden is $ 1.13, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.978779 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDCV met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, +0.05% in de afgelopen 24 uur en +0.07% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

USD CoinVertible (USDCV) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Circulerende voorraad 8.90M 8.90M 8.90M Totale voorraad 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

De huidige marktkapitalisatie van USD CoinVertible is $ 8.90M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDCV is 8.90M, met een totale voorraad van 8900300.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.90M.