USAID (USAID) Informatie USAID is frauding American Citizens we want to be heard Elon Musk D.O.G.E and president Trump have to take back control. We need this token for the US. All illegal actions have to be seen. We are here for the people of the US and around the world. Afford in community will be rewarded we are the OG Token for this mess. We stay strong against corruption around the globe. Help us to gain attention. Make American great again and rise the crypto market for a bright future Officiële website: https://pump.fun/coin/6P8ixuqGZpfyHAxyxbU4a31vsMiFiCQjBzVV58gPpump Koop nu USAID!

USAID (USAID) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor USAID (USAID), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 26.08K $ 26.08K $ 26.08K Totale voorraad: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M Circulerende voorraad: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 26.08K $ 26.08K $ 26.08K Hoogste ooit: $ 0.00454852 $ 0.00454852 $ 0.00454852 Laagste ooit: $ 0.00002197 $ 0.00002197 $ 0.00002197 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over USAID (USAID) prijs

USAID (USAID) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van USAID (USAID) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USAID tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USAID tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USAID begrijpt, kun je de live prijs van USAID token verkennen!

Prijsvoorspelling van USAID Wil je weten waar je USAID naartoe gaat? Onze USAID prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USAID token!

