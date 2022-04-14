Us Usach (USACH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Us Usach (USACH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Us Usach (USACH) Informatie The $USACH token is designed specifically for the "USACH" community, with the primary goal of creating and supporting an internal economy for its members. This token facilitates simplified peer-to-peer transactions within the group, enabling members to buy, sell, and exchange goods and services seamlessly. Additionally, $USACH aims to encourage charitable activities and community support, providing members with a versatile tool for donations and other acts of generosity. Through these features, $USACH fosters a cohesive, self-sustained ecosystem that reinforces the community's shared values and collaborative spirit. Officiële website: https://usachmeme.com/

Us Usach (USACH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Us Usach (USACH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 85.32K $ 85.32K $ 85.32K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 85.32K $ 85.32K $ 85.32K Hoogste ooit: $ 0.00108143 $ 0.00108143 $ 0.00108143 Laagste ooit: $ 0.00008333 $ 0.00008333 $ 0.00008333 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Us Usach (USACH) prijs

Us Usach (USACH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Us Usach (USACH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USACH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USACH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USACH begrijpt, kun je de live prijs van USACH token verkennen!

Prijsvoorspelling van USACH Wil je weten waar je USACH naartoe gaat? Onze USACH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USACH token!

