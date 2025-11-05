BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live US Nerite Dollar prijs vandaag is 0.998966 USD. Volg realtime USND naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USND prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live US Nerite Dollar prijs vandaag is 0.998966 USD. Volg realtime USND naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USND prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over USND

USND Prijsinformatie

Wat is USND

USND officiële website

USND tokenomie

USND Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

US Nerite Dollar logo

US Nerite Dollar Prijs (USND)

Niet genoteerd

1 USND naar USD live prijs:

$0.998966
$0.998966$0.998966
+1.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
US Nerite Dollar (USND) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:03:18 (UTC+8)

US Nerite Dollar (USND) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.969351
$ 0.969351$ 0.969351
24u laag
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24u hoog

$ 0.969351
$ 0.969351$ 0.969351

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 0.938246
$ 0.938246$ 0.938246

+0.08%

+1.05%

+0.86%

+0.86%

US Nerite Dollar (USND) real-time prijs is $0.998966. De afgelopen 24 uur werd er USND verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.969351 en een hoogtepunt van $ 1.006, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USND hoogste prijs aller tijden is $ 1.61, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.938246 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USND met +0.08% veranderd in het afgelopen uur, +1.05% in de afgelopen 24 uur en +0.86% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

US Nerite Dollar (USND) Marktinformatie

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

--
----

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

2.23M
2.23M 2.23M

2,231,771.59203964
2,231,771.59203964 2,231,771.59203964

De huidige marktkapitalisatie van US Nerite Dollar is $ 2.23M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USND is 2.23M, met een totale voorraad van 2231771.59203964. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.23M.

US Nerite Dollar (USND) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van US Nerite Dollar naar USD $ +0.01041926.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van US Nerite Dollar naar USD $ +0.0019226099.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van US Nerite Dollar naar USD $ -0.0003115774.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van US Nerite Dollar naar USD $ -0.003096531357807.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.01041926+1.05%
30 dagen$ +0.0019226099+0.19%
60 dagen$ -0.0003115774-0.03%
90 dagen$ -0.003096531357807-0.30%

Wat is US Nerite Dollar (USND)?

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

US Nerite Dollar (USND) hulpbron

Officiële website

US Nerite Dollar Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal US Nerite Dollar (USND) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je US Nerite Dollar (USND) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor US Nerite Dollar te bekijken.

Bekijk nu de US Nerite Dollar prijsvoorspelling !

USND naar lokale valuta's

US Nerite Dollar (USND) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van US Nerite Dollar (USND) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van USND token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over US Nerite Dollar (USND)

Hoeveel is US Nerite Dollar (USND) vandaag waard?
De live USND prijs in USD is 0.998966 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige USND naar USD prijs?
De huidige prijs van USND naar USD is $ 0.998966. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van US Nerite Dollar?
De marktkapitalisatie van USND is $ 2.23M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van USND?
De circulerende voorraad van USND is 2.23M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van USND?
USND bereikte een ATH-prijs van 1.61 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van USND?
USND zag een ATL-prijs van 0.938246 USD.
Wat is het handelsvolume van USND?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van USND is -- USD.
Zal USND dit jaar hoger gaan?
USND kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de USND prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:03:18 (UTC+8)

US Nerite Dollar (USND) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,987.16
$102,987.16$102,987.16

-0.18%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,368.46
$3,368.46$3,368.46

-3.95%

Solana logo

Solana

SOL

$159.44
$159.44$159.44

-1.26%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0756
$1.0756$1.0756

+43.89%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,987.16
$102,987.16$102,987.16

-0.18%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,368.46
$3,368.46$3,368.46

-3.95%

Solana logo

Solana

SOL

$159.44
$159.44$159.44

-1.26%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2788
$2.2788$2.2788

-0.14%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16590
$0.16590$0.16590

+1.20%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03781
$0.03781$0.03781

+51.24%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01227
$0.01227$0.01227

+63.60%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00485
$0.00485$0.00485

-25.38%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2296
$0.2296$0.2296

+359.20%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05208
$0.05208$0.05208

+239.50%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000047290
$0.0000000047290$0.0000000047290

+237.73%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2118
$0.2118$0.2118

+223.35%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000009020
$0.000009020$0.000009020

+136.31%