US Nerite Dollar (USND) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.969351 24u hoog $ 1.006 Hoogste prijs ooit $ 1.61 Laagste prijs $ 0.938246 Prijswijziging (1u) +0.08% Prijswijziging (1D) +1.05% Prijswijziging (7D) +0.86%

US Nerite Dollar (USND) real-time prijs is $0.998966. De afgelopen 24 uur werd er USND verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.969351 en een hoogtepunt van $ 1.006, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USND hoogste prijs aller tijden is $ 1.61, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.938246 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USND met +0.08% veranderd in het afgelopen uur, +1.05% in de afgelopen 24 uur en +0.86% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

US Nerite Dollar (USND) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.23M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.23M Circulerende voorraad 2.23M Totale voorraad 2,231,771.59203964

De huidige marktkapitalisatie van US Nerite Dollar is $ 2.23M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USND is 2.23M, met een totale voorraad van 2231771.59203964. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.23M.