US Degen Index 6900 (DXY) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in US Degen Index 6900 (DXY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

US Degen Index 6900 (DXY) Informatie

On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum.

Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced,

US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only.

That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility.

$DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets.

Officiële website:
https://dxy6900.vip/

US Degen Index 6900 (DXY) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor US Degen Index 6900 (DXY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 1.11M
$ 1.11M
Totale voorraad:
$ 1.00B
$ 1.00B
Circulerende voorraad:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 1.11M
$ 1.11M
Hoogste ooit:
$ 0.00978671
$ 0.00978671
Laagste ooit:
$ 0
$ 0
Huidige prijs:
$ 0.00111061
$ 0.00111061

US Degen Index 6900 (DXY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van US Degen Index 6900 (DXY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal DXY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel DXY tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van DXY begrijpt, kun je de live prijs van DXY token verkennen!

Prijsvoorspelling van DXY

Wil je weten waar je DXY naartoe gaat? Onze DXY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.