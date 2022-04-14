urmom (URMOM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in urmom (URMOM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

urmom (URMOM) Informatie Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN. Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN. Officiële website: https://urmompls.com/ Whitepaper: https://x.com/thecryptomando/status/1923570022594629737?s=46 Koop nu URMOM!

urmom (URMOM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor urmom (URMOM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 702.89K $ 702.89K $ 702.89K Totale voorraad: $ 496.24M $ 496.24M $ 496.24M Circulerende voorraad: $ 496.24M $ 496.24M $ 496.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 702.89K $ 702.89K $ 702.89K Hoogste ooit: $ 0.00564377 $ 0.00564377 $ 0.00564377 Laagste ooit: $ 0.00136933 $ 0.00136933 $ 0.00136933 Huidige prijs: $ 0.00141703 $ 0.00141703 $ 0.00141703 Meer informatie over urmom (URMOM) prijs

urmom (URMOM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van urmom (URMOM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal URMOM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel URMOM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van URMOM begrijpt, kun je de live prijs van URMOM token verkennen!

