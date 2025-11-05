Uranus DEX Prijs (URA)
+5.91%
-1.76%
-50.48%
-50.48%
Uranus DEX (URA) real-time prijs is $0.00100986. De afgelopen 24 uur werd er URA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00090313 en een hoogtepunt van $ 0.00114897, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De URA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00970236, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00016752 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is URA met +5.91% veranderd in het afgelopen uur, -1.76% in de afgelopen 24 uur en -50.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Uranus DEX is $ 1.01M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van URA is 999.91M, met een totale voorraad van 999906230.436904. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.01M.
Vandaag is de prijswijziging van Uranus DEX naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Uranus DEX naar USD $ -0.0007904747.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Uranus DEX naar USD $ +0.0001686018.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Uranus DEX naar USD $ +0.0006691483083280562.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|-1.76%
|30 dagen
|$ -0.0007904747
|-78.27%
|60 dagen
|$ +0.0001686018
|+16.70%
|90 dagen
|$ +0.0006691483083280562
|+196.40%
Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.
Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.
The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.
The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.
As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.
Hoeveel zal Uranus DEX (URA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Uranus DEX (URA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar?
Bekijk nu de Uranus DEX prijsvoorspelling !
Inzicht in de tokenomie van Uranus DEX (URA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd.
