Uranus DEX (URA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00090313 24u hoog $ 0.00114897 Hoogste prijs ooit $ 0.00970236 Laagste prijs $ 0.00016752 Prijswijziging (1u) +5.91% Prijswijziging (1D) -1.76% Prijswijziging (7D) -50.48%

Uranus DEX (URA) real-time prijs is $0.00100986. De afgelopen 24 uur werd er URA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00090313 en een hoogtepunt van $ 0.00114897, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De URA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00970236, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00016752 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is URA met +5.91% veranderd in het afgelopen uur, -1.76% in de afgelopen 24 uur en -50.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Uranus DEX (URA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.01M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.01M Circulerende voorraad 999.91M Totale voorraad 999,906,230.436904

De huidige marktkapitalisatie van Uranus DEX is $ 1.01M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van URA is 999.91M, met een totale voorraad van 999906230.436904. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.01M.