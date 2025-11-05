UPVEMBER (UPVEMBER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -7.23% Prijswijziging (1D) -5.60% Prijswijziging (7D) -84.24% Prijswijziging (7D) -84.24%

UPVEMBER (UPVEMBER) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er UPVEMBER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UPVEMBER hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UPVEMBER met -7.23% veranderd in het afgelopen uur, -5.60% in de afgelopen 24 uur en -84.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UPVEMBER (UPVEMBER) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 37.40K$ 37.40K $ 37.40K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 37.40K$ 37.40K $ 37.40K Circulerende voorraad 997.50M 997.50M 997.50M Totale voorraad 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

De huidige marktkapitalisatie van UPVEMBER is $ 37.40K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UPVEMBER is 997.50M, met een totale voorraad van 997500000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 37.40K.