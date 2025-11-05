UpTop (UPTOP) Prijsinformatie (USD)

UpTop (UPTOP) real-time prijs is $0.00312689. De afgelopen 24 uur werd er UPTOP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00308402 en een hoogtepunt van $ 0.00319561, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UPTOP hoogste prijs aller tijden is $ 0.04540951, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00269655 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UPTOP met +0.27% veranderd in het afgelopen uur, +0.07% in de afgelopen 24 uur en -15.20% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UpTop (UPTOP) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van UpTop is $ 655.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UPTOP is 210.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.12M.