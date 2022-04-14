upsidedowncat (USDCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in upsidedowncat (USDCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

upsidedowncat (USDCAT) Informatie "Upsidedowncat", an internet meme sensation from January 2021, features video of a cat delightfully hanging upside-down off a sofa. USDCAT token captures the whimsical spirit of the "upsidedowncat". Just like a de-pegged stablecoin, "upsidedowncat" remains upside-down until USDCAT repegs to 1 USD. Abandoned by the original team, USDCAT is a community-driven meme on Solana. There are no team tokens, 100% of the supply is circulating, no taxes or funny shenanigans like that. USDCAT is meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment. "Upsidedowncat", an internet meme sensation from January 2021, features video of a cat delightfully hanging upside-down off a sofa. USDCAT token captures the whimsical spirit of the "upsidedowncat". Just like a de-pegged stablecoin, "upsidedowncat" remains upside-down until USDCAT repegs to 1 USD. Abandoned by the original team, USDCAT is a community-driven meme on Solana. There are no team tokens, 100% of the supply is circulating, no taxes or funny shenanigans like that. USDCAT is meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment. Officiële website: https://www.upsidedowncat.xyz/ Koop nu USDCAT!

upsidedowncat (USDCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor upsidedowncat (USDCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 113.88K $ 113.88K $ 113.88K Totale voorraad: $ 8.53B $ 8.53B $ 8.53B Circulerende voorraad: $ 8.53B $ 8.53B $ 8.53B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 113.88K $ 113.88K $ 113.88K Hoogste ooit: $ 0.00063135 $ 0.00063135 $ 0.00063135 Laagste ooit: $ 0.00000564 $ 0.00000564 $ 0.00000564 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over upsidedowncat (USDCAT) prijs

upsidedowncat (USDCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van upsidedowncat (USDCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDCAT begrijpt, kun je de live prijs van USDCAT token verkennen!

