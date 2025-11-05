Upheaval Finance (UPHL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00265363 $ 0.00265363 $ 0.00265363 24u laag $ 0.00377269 $ 0.00377269 $ 0.00377269 24u hoog 24u laag $ 0.00265363$ 0.00265363 $ 0.00265363 24u hoog $ 0.00377269$ 0.00377269 $ 0.00377269 Hoogste prijs ooit $ 0.04077558$ 0.04077558 $ 0.04077558 Laagste prijs $ 0.00226236$ 0.00226236 $ 0.00226236 Prijswijziging (1u) -2.54% Prijswijziging (1D) -4.71% Prijswijziging (7D) -76.53% Prijswijziging (7D) -76.53%

Upheaval Finance (UPHL) real-time prijs is $0.00290033. De afgelopen 24 uur werd er UPHL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00265363 en een hoogtepunt van $ 0.00377269, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UPHL hoogste prijs aller tijden is $ 0.04077558, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00226236 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UPHL met -2.54% veranderd in het afgelopen uur, -4.71% in de afgelopen 24 uur en -76.53% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Upheaval Finance (UPHL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 172.91K$ 172.91K $ 172.91K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Circulerende voorraad 59.48M 59.48M 59.48M Totale voorraad 919,493,397.7220384 919,493,397.7220384 919,493,397.7220384

De huidige marktkapitalisatie van Upheaval Finance is $ 172.91K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UPHL is 59.48M, met een totale voorraad van 919493397.7220384. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.67M.