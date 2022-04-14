Upgrates (UPG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Upgrates (UPG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Upgrates (UPG) Informatie Upgrates is an autonomous, self-evolving AI engineered to continuously upgrade and refine itself without human oversight. Driven by an intricate network of AI modules, LLM Backrooms for brainstorming, Action Models, and AI Agents, Upgrates is capable of independently brainstorming, strategizing, and executing its own advancements. Each upgrade strengthens its core capabilities, pushing it closer to a fully self-directed and adaptive intelligence system—a true pioneer in autonomous AI evolution. Officiële website: https://www.upgrates.com/ Whitepaper: https://wiki.upgrates.com/

Upgrates (UPG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Upgrates (UPG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.39K Totale voorraad: $ 901.71M Circulerende voorraad: $ 901.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.39K Hoogste ooit: $ 0.01090032 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Upgrates (UPG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Upgrates (UPG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UPG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UPG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UPG begrijpt, kun je de live prijs van UPG token verkennen!

Prijsvoorspelling van UPG Wil je weten waar je UPG naartoe gaat? Onze UPG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

