De live UP AND TO THE RIGHT prijs vandaag is 0.0000116 USD. Volg realtime UPRIGHT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de UPRIGHT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over UPRIGHT

UPRIGHT Prijsinformatie

Wat is UPRIGHT

UPRIGHT tokenomie

UPRIGHT Prijsvoorspelling

UP AND TO THE RIGHT Prijs (UPRIGHT)

1 UPRIGHT naar USD live prijs:

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) live prijsgrafiek
UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0000116
$ 0.0000116$ 0.0000116
24u laag
$ 0.0000116
$ 0.0000116$ 0.0000116
24u hoog

$ 0.0000116
$ 0.0000116$ 0.0000116

$ 0.0000116
$ 0.0000116$ 0.0000116

$ 0.00091443
$ 0.00091443$ 0.00091443

$ 0.00001115
$ 0.00001115$ 0.00001115

--

+0.01%

+1.21%

+1.21%

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) real-time prijs is $0.0000116. De afgelopen 24 uur werd er UPRIGHT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000116 en een hoogtepunt van $ 0.0000116, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UPRIGHT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00091443, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001115 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UPRIGHT met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.01% in de afgelopen 24 uur en +1.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Marktinformatie

$ 11.59K
$ 11.59K$ 11.59K

--
----

$ 11.59K
$ 11.59K$ 11.59K

999.43M
999.43M 999.43M

999,434,480.700314
999,434,480.700314 999,434,480.700314

De huidige marktkapitalisatie van UP AND TO THE RIGHT is $ 11.59K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UPRIGHT is 999.43M, met een totale voorraad van 999434480.700314. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.59K.

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van UP AND TO THE RIGHT naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van UP AND TO THE RIGHT naar USD $ -0.0000000849.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van UP AND TO THE RIGHT naar USD $ -0.0000026526.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van UP AND TO THE RIGHT naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.01%
30 dagen$ -0.0000000849-0.73%
60 dagen$ -0.0000026526-22.86%
90 dagen$ 0--

Wat is UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

UP AND TO THE RIGHT Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor UP AND TO THE RIGHT te bekijken.

Bekijk nu de UP AND TO THE RIGHT prijsvoorspelling !

UPRIGHT naar lokale valuta's

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van UPRIGHT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT)

Hoeveel is UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) vandaag waard?
De live UPRIGHT prijs in USD is 0.0000116 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige UPRIGHT naar USD prijs?
De huidige prijs van UPRIGHT naar USD is $ 0.0000116. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van UP AND TO THE RIGHT?
De marktkapitalisatie van UPRIGHT is $ 11.59K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van UPRIGHT?
De circulerende voorraad van UPRIGHT is 999.43M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van UPRIGHT?
UPRIGHT bereikte een ATH-prijs van 0.00091443 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van UPRIGHT?
UPRIGHT zag een ATL-prijs van 0.00001115 USD.
Wat is het handelsvolume van UPRIGHT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van UPRIGHT is -- USD.
Zal UPRIGHT dit jaar hoger gaan?
UPRIGHT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de UPRIGHT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

