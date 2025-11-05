BeursDEX+
De live Unstable Tit prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime UST naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de UST prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over UST

UST Prijsinformatie

Wat is UST

UST officiële website

UST tokenomie

UST Prijsvoorspelling

Unstable Tit logo

Unstable Tit Prijs (UST)

Niet genoteerd

1 UST naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
Unstable Tit (UST) live prijsgrafiek
Unstable Tit (UST) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00382655
$ 0.00382655$ 0.00382655

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Unstable Tit (UST) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er UST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UST hoogste prijs aller tijden is $ 0.00382655, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UST met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Unstable Tit (UST) Marktinformatie

$ 52.27K
$ 52.27K$ 52.27K

--
----

$ 52.27K
$ 52.27K$ 52.27K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Unstable Tit is $ 52.27K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UST is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 52.27K.

Unstable Tit (UST) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Unstable Tit naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Unstable Tit naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Unstable Tit naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Unstable Tit naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 00.00%
60 dagen$ 0-98.27%
90 dagen$ 0--

Wat is Unstable Tit (UST)?

First ever emotional asset now ultra unstable You can't fight inflation with flat coins.

CA: 0xeC4abc31E35bA30350EEaa4c06e841CCDC9D8e00 Unstable Tit. u buy it during a breakdown. wake up rich, or wake up crying. High volatility!!! Made for unstable people. 0 utility. 100% bounce potential. Get jiggly or die trying. $UST is a highly unstable meme asset with no utility, no roadmap, and no emotional support hotline. This is not financial advice — it’s a spiritual experience. Buy only if ur built different.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Unstable Tit (UST) hulpbron

Officiële website

Unstable Tit Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Unstable Tit (UST) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Unstable Tit (UST) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Unstable Tit te bekijken.

Bekijk nu de Unstable Tit prijsvoorspelling !

UST naar lokale valuta's

Unstable Tit (UST) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Unstable Tit (UST) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van UST token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Unstable Tit (UST)

Hoeveel is Unstable Tit (UST) vandaag waard?
De live UST prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige UST naar USD prijs?
De huidige prijs van UST naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Unstable Tit?
De marktkapitalisatie van UST is $ 52.27K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van UST?
De circulerende voorraad van UST is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van UST?
UST bereikte een ATH-prijs van 0.00382655 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van UST?
UST zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van UST?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van UST is -- USD.
Zal UST dit jaar hoger gaan?
UST kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de UST prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:58:29 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

