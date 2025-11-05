BeursDEX+
De live Unstable States Dollar prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime USD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Unstable States Dollar prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime USD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over USD

USD Prijsinformatie

Wat is USD

USD officiële website

USD tokenomie

USD Prijsvoorspelling

Unstable States Dollar logo

Unstable States Dollar Prijs (USD)

Niet genoteerd

1 USD naar USD live prijs:

--
----
-3.90%1D
USD
Unstable States Dollar (USD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:58:21 (UTC+8)

Unstable States Dollar (USD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019021
$ 0.0019021$ 0.0019021

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-3.92%

-44.54%

-44.54%

Unstable States Dollar (USD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er USD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USD hoogste prijs aller tijden is $ 0.0019021, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USD met +0.43% veranderd in het afgelopen uur, -3.92% in de afgelopen 24 uur en -44.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Unstable States Dollar (USD) Marktinformatie

$ 20.83K
$ 20.83K$ 20.83K

--
----

$ 20.83K
$ 20.83K$ 20.83K

999.11M
999.11M 999.11M

999,111,352.21307
999,111,352.21307 999,111,352.21307

De huidige marktkapitalisatie van Unstable States Dollar is $ 20.83K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USD is 999.11M, met een totale voorraad van 999111352.21307. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.83K.

Unstable States Dollar (USD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Unstable States Dollar naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Unstable States Dollar naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Unstable States Dollar naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Unstable States Dollar naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.92%
30 dagen$ 0-79.10%
60 dagen$ 0-96.81%
90 dagen$ 0--

Wat is Unstable States Dollar (USD)?

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

Unstable States Dollar (USD) hulpbron

Officiële website

Unstable States Dollar Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Unstable States Dollar (USD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Unstable States Dollar (USD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Unstable States Dollar te bekijken.

Bekijk nu de Unstable States Dollar prijsvoorspelling !

USD naar lokale valuta's

Unstable States Dollar (USD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Unstable States Dollar (USD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van USD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Unstable States Dollar (USD)

Hoeveel is Unstable States Dollar (USD) vandaag waard?
De live USD prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige USD naar USD prijs?
De huidige prijs van USD naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Unstable States Dollar?
De marktkapitalisatie van USD is $ 20.83K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van USD?
De circulerende voorraad van USD is 999.11M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van USD?
USD bereikte een ATH-prijs van 0.0019021 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van USD?
USD zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van USD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van USD is -- USD.
Zal USD dit jaar hoger gaan?
USD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de USD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:58:21 (UTC+8)

