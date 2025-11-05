Unstable Cult (USC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01506928$ 0.01506928 $ 0.01506928 Laagste prijs $ 0.00229806$ 0.00229806 $ 0.00229806 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Unstable Cult (USC) real-time prijs is $0.00229806. De afgelopen 24 uur werd er USC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USC hoogste prijs aller tijden is $ 0.01506928, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00229806 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USC met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Unstable Cult (USC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Unstable Cult is $ 2.30M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USC is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.30M.