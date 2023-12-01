UNLUCKY (UNLUCKY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UNLUCKY (UNLUCKY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UNLUCKY (UNLUCKY) Informatie UNLUCKY is a memecoin and NFT project with moon dreams, and a chubbily-cheeky black cat named UNLUCKY. His laser-focused eyes, Mona Lisa smile, and a patch on his head resembling the number 13, he dares you to give your bad lucks and misfortunes the middle finger. "To the moon, my degens! Unleash your unlucky-ness and LFGoooo! May our (anti)superstitions summon the benevolent spirits of the universe to our side! Remember, fortune favors the UNLUCKY'S who dare to play with it!" UNLUCKY is a memecoin and NFT project with moon dreams, and a chubbily-cheeky black cat named UNLUCKY. His laser-focused eyes, Mona Lisa smile, and a patch on his head resembling the number 13, he dares you to give your bad lucks and misfortunes the middle finger. "To the moon, my degens! Unleash your unlucky-ness and LFGoooo! May our (anti)superstitions summon the benevolent spirits of the universe to our side! Remember, fortune favors the UNLUCKY'S who dare to play with it!" Officiële website: https://unlucky.fun Whitepaper: https://unlucky.fun/wp-content/uploads/2023/12/unlucky-blackpaper.pdf Koop nu UNLUCKY!

UNLUCKY (UNLUCKY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UNLUCKY (UNLUCKY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 90.68K $ 90.68K $ 90.68K Totale voorraad: $ 130.00B $ 130.00B $ 130.00B Circulerende voorraad: $ 130.00B $ 130.00B $ 130.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 90.68K $ 90.68K $ 90.68K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over UNLUCKY (UNLUCKY) prijs

UNLUCKY (UNLUCKY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UNLUCKY (UNLUCKY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UNLUCKY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UNLUCKY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UNLUCKY begrijpt, kun je de live prijs van UNLUCKY token verkennen!

